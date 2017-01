Brandweer rukt uit voor kortsluiting bij MBO Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 09:25 uur | update: 09:26 uur

AMERSFOORT - Bij MBO Amersfoort is dinsdagochtend kortsluiting ontstaan in de keuken. De brandweer werd gealarmeerd omdat er flink wat rookontwikkeling was.



Er werd gevreesd voor brand in de school aan de Hardwareweg, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De brandweer is bezig het gebouw te ventileren.



De kortsluiting ontstond iets voor 7.00 uur. De school staat op bedrijventerrein De Hoef, vlakbij station Schothorst.



