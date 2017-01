Man aangehouden na bommelding op chaotisch Utrecht Centraal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 09:48 uur | update: 15:30 uur

UTRECHT - Een deel van station Utrecht Centraal is dinsdagochtend afgezet geweest, omdat een man op perron 18 beweerde dat hij een bom bij zich had. De verdachte is overmeesterd. Zijn dreigement bleek loos.



Nadat zijn bagage was afgevoerd en de omgeving was onderzocht werden de ontruimde sporen rond 10.30 uur vrijgegeven. Volgens de politie is er niets bijzonders aangetroffen.



De politie had de perrons 14 tot en met 21 afgezet en doorzocht daar onder meer de prullenbakken. Daar reden tijdelijk ook geen treinen. Machinisten wachtten buiten het station op orders.



Op Utrecht Centraal is het dinsdagmorgen druk vanwege problemen op Amsterdam CS door een eerdere stroomstoring. Mensen die aan de andere kant van de stationshal moesten zijn liepen massaal via de nieuwe Moreelsebrug, die dan ook erg vol raakte.



