OM eist 20 jaar cel voor liquidatie IJsselstein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 16:21 uur | update: 20:14 uur

Agenten op de plek waar Erraghib werd doodgeschoten. Foto: Koen Laureij

IJSSELSTEIN - Bowy T. en Abdelghani el H. moeten twintig jaar de cel in, vindt het OM. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de liquidatie van de IJsselsteinse Samir Erraghib.



Volgens de aanklager was de moord "enorm bruut en kil". De 23-jarige mannen leerden elkaar kennen in de jeugdgevangenis.



Ze hebben volgens het OM in april vorig jaar Erraghib voor de deur van zijn woning doodgeschoten. Waarom ze dat deden is niet duidelijk



Verdachte Bowy T. heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd over de moord of zijn rol daarin. El H. zei dinsdag voor het eerst het een en ander. Hij ontkent elke betrokkenheid.



"Erg ongeloofwaardig", aldus het OM, dat beide mannen even schuldig acht aan de liquidatie.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Oh gossie hij durft niet. Helaas zullen jullie beide niet aan een straf ontkomen. Nu of later.... Rachida uit Utrecht | 17-01-2017 14:55 uur Ah gut, de verdenking valt hem zwaar! Volgens mij doet hij het in zijn broek voor het publiek in de andere zaal. JD uit Utrecht | 17-01-2017 11:54 uur

Nieuwsoverzicht