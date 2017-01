Twee auto's uitgebrand in Houten, derde beschadigd

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 11:02 uur | update: 12:19 uur

HOUTEN - Twee auto's in Houten zijn vannacht in vlammen op gegaan. Een van de twee wagens aan de Dijkhoeve vloog rond 04.00 uur in brand.



Het vuur sloeg over naar twee auto's die er naast stonden. De brandweer kon niet voorkomen dat twee wagens uitbrandden en een derde beschadigd raakte.



Hoe de brand in de eerste auto is ontstaan is niet duidelijk. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting.



Reacties van lezers Beste Lombokker. Zullen we in 2017 de autobranden in Houten maar bij de Utrechtse optellen!? Houten is toch een soort Utrecht-Zuid. Massegast uit Utrecht | 17-01-2017 19:22 uur hallo meneer de verslaggever, ik heb zo straks nog foto's gemaild van de brand. Mocht je die kunnen gebruiken, be my guest. martin knot uit Houten | 17-01-2017 15:59 uur

