Vogelbescherming voert campagne voor kwijnende koekoek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 11:46 uur | update: 16:29 uur

Foto: Tim Peukert, Wikipedia

ZEIST - Het gaat slecht met de koekoek. Volgens Vogelbescherming Nederland in Zeist is het karakteristieke geluid van de vogel steeds minder te horen.



De populatie neemt al decenia af door onder meer klimaatverandering en een veranderende bebossing in Afrika, waar de koekoek overwintert. Ook zijn er minder nesten van andere vogels, die de koekoek gebruikt om zijn eieren in te leggen. Volgens de laatste schattingen laten jaarlijks zo'n 6.000 tot 8.000 paartjes hun eieren bij andere vogels achter.



De Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek willen de koekoek met speciale acties weer bekend maken bij een breed publiek. 2017 is daarom uitgeroepen tot het jaar van de koekoek. Vogelliefhebbers kunnen waarnemingen en foto's doorgeven via de website waarneming.nl. De ontdekker van de eerste koekoek van het jaar krijgt een prijs en de mooiste foto's komen in een online-galerij.



