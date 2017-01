Utrechtse Weissenseeschaatser keert terug met 2600 euro

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 13:32 uur | update: 13:50 uur

Foto: Lars Toebes

UTRECHT - Lars Toebes uit Utrecht heeft 2599,60 euro opgehaald met zijn schaatstocht over de Weissensee in Oostenrijk. De zogenoemde alternatieve Elfstedentocht verreed hij met anderen om geld in te zamelen voor Kinderen Kankervrij.



"De eerste 100 kilometer ging erg soepel, maar in de middag sloeg het weer om", zegt Toebes. "Toen werd het schaatsen zwaarder door de wind en de sneeuw. Ik begon op een bepaald punt mijn onderrug en knieŽn toch wel te voelen, maar dat afzien maakt het ook bijzonder."



KiKa krijgt in totaal 135.821,55 euro van deelnemers aan de tocht van 200 kilometer, die vrijdag werd gehouden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht