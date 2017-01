Cel geëist voor zware mishandeling na Pools drankgelag in Bunschoten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 14:28 uur | update: 14:46 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het Openbaar Ministerie heeft een jaar celstraf geŽist tegen een 26-jarige inwoner van Bunschoten, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De officier van justitie acht bewezen dat de verdachte een 25-jarige huisgenoot afgelopen zomer zwaar heeft mishandeld.



De Poolse arbeiders kregen ruzie na aan drinkavond in een woning aan de Veenestraat in de nacht van 12 op 13 augustus.



Agenten troffen na een melding iets na middernacht een zwaargewonde man aan in de woning. Een traumahelikopter werd opgeroepen om acute medische hulp te verlenen en het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren. Daar werden verwondingen aan het hoofd en op diverse andere plekken op het lichaam geconstateerd. Ook had het slachtoffer onder andere een gebroken oogkas. In de woning hield de politie direct de verdachte aan.



HERRINEREN

Hoe en waarom een drinkavond van de twee huisgenoten zo uit de hand heeft kunnen lopen, is tijdens het onderzoek niet duidelijk geworden. De verdachte kan zich door het overvloedige alcoholgebruik weinig herinneren van de bewuste avond. Ook het slachtoffer kan zich alleen herinneren dat hij op enig moment mishandeld is door de verdachte.



BEWIJS

De aard van de verwondingen en het deels vernielde meubilair maken het volgens justitie aannemelijk dat er een mishandeling heeft plaats gevonden. Getuigen die zich elders in de woning bevonden verklaren bovendien dat zij luid geschreeuw hebben gehoord.



Omdat de verdachte de enige andere persoon in de ruimte bij het slachtoffer was, ziet het OM in hem de dader. Het feit dat hij diverse bloedsporen op zijn lichaam en kleding had en zijn agressieve gedrag bij de aankomst van de politie dragen bij aan deze overtuiging. De man zit sinds zijn aanhouding in voorarrest. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



POLITIEK

In Bunschoten spelen al langer problemen met arbeiders uit Polen. In de raad is daarover al meerdere keren gesproken.





