Overvaltraining in Amersfoortse horeca: "Heftig maar leerzaam"

AMERSFOORT - In Amersfoort hebben dinsdagochtend zo'n twintig horecamedewerkers getraind hoe ze moeten handelen tijdens een overval. Koninklijke Horeca Nederland wil dat zoveel mogelijk horecamedewerkers die training krijgen.



"Dit is een fucking overval, iedereen ogen dicht", schreeuwen twee acteurs. De 'overvallers' zijn gekleed in donkere kleding, dragen bivakmutsen en hebben wapens.



Alleen door het zo echt mogelijk te laten lijken kunnen mensen goed getraind worden, is de gedachte. De deelnemers leren op deze manier omgaan met stress.



"Dat wordt opgeslagen op de harde schijf", zegt trainer Mathijs Hartman. "En mocht er dan ooit een overval of een andere stressvolle situatie plaatsvinden, dan komt het naar boven en dan is het herkenbaar. Dan kunnen mensen goed reageren."



De deelnemers zijn zichtbaar onder de indruk van het rollenspel. "Het is heftig maar ook leerzaam", zegt ťťn van de deelnemers.



De acteurs gebruiken fysiek en verbaal geweld. "Zo krijg je een beetje een idee hoe je ergens op reageert en dat is altijd goed om van jezelf te weten", zegt deelneemster Chenice van der Tol. Zij heeft in het verleden al eens een overval meegemaakt. "Ik heb het daar best wel moeilijk mee gehad."



Chenice werkte in een winkel in De Bilt. Na sluitingstijd brachten zij en haar collega's de dagopbrengst naar de bank toen meerdere overvallers het geld opeisten. "Ze kwamen tijdens het storten naar ons toe gerend en met een koevoet hebben ze het meegenomen."



De training hakt er bij Chenice in, maar ze is toch blij dat ze deelneemt. "Je krijgt wel flashbacks, maar het is ook wel goed omdat ik nu wel weet dat ik er sterker door geworden ben."



Het aantal overvallen op horecazaken neemt al jaren af, desondanks groeit de animo voor dit soort cursussen. Vorig jaar waren er zo'n achthonderd aanmeldingen.



