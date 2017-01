Spoorproblemen door stroomstoring pas morgen voorbij

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 16:25 uur | update: 20:02 uur

De vondst van een tas op Utrecht Centraal zorgde dinsdag voor nog meer problemen. Foto: Frank Folkerts

PROVINCIE UTRECHT - Treinreizigers richting Amsterdam, Utrecht, Schiphol en Lelystad moeten nog tot woensdagochtend rekening houden met uitvallende treinen, vertragingen en spoorwijzigingen. Als gevolg van de stroomstoring in Amsterdam rijden er volgens de NS een stuk minder treinen dan normaal.



"Het spoor zit als een puzzel in elkaar, dat betekent dat de gevolgen als een inktvlek over het land gaan", zegt een woordvoerder van de NS. Inmiddels rijden er wel steeds meer treinen, maar volgens de woordvoerder zijn de problemen morgenochtend pas helemaal verholpen.



De problemen op het spoor begonnen vanochtend door de stroomstoring in Amsterdam. Daardoor vielen seinen en wissels uit. Pas aan het eind van de ochtend konden treinen weer rijden.



Ook de vondst van een verdachte tas veroorzaakte problemen op Utrecht Centraal. Een man op perron 18 beweerde dat hij een bom bij zich had. Hij werd overmeesterd en zijn dreigement bleek loos.



Als gevolg van de dreiging was een deel van het treinstation afgesloten.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Een gigantische operatie om de sporen van Utrecht Centraal te ontknopen. Veel overlast in de afgelopen maanden en erg kostbaar. De reden: Om er voor te zorgen dat een verstoring elders geen problemen zou opleveren in andere delen van het land en rond Utrecht. Volgens mij staat dat lijnrecht tegenover dit puzzelverhaal van de NS. hans uit | 17-01-2017 19:36 uur Deze chaos laat weer eens duidelijk zien dat er nauwelijks redundantie in het openbaar leven zit en alles van elkaar afhankelijk is geworden. Tijd dat de beleidsmakers eens wakker worden, hoe je half Nederland economisch plat kunt leggen met wat simpele ingrediŽnten. Nico uit Loenen | 17-01-2017 18:21 uur

Nieuwsoverzicht