Controle stadsverwarming uitgesteld vanwege weer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 16:31 uur | update: 16:50 uur

Foto: Eneco

UTRECHT - De warmtescan die Eneco vandaag boven Utrecht en Nieuwegein zou uitvoeren met een vliegtuigje om de leidingen van de stadsverwarming te controleren, gaat niet door. De weersomstandigheden zijn woensdag niet stabiel genoeg om te gaan vliegen.



Met behulp van een speciaal vliegtuigje kan worden gecheckt of er via de leidingen van de stadsverwarming energie weglekt. Aan de hand van de gemaakte scans can het energiebedrijf de leidingen gerichter repareren en onderhouden.



De controle zou maandag al worden uitgevoerd, maar toen was het te bewolkt. Eneco wijkt nu uit naar Capelle aan den IJssel en een deel van Rotterdam om daar de toestand van het warmtenet in kaart te brengen.



