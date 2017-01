Utrechtse Neudeflat gemeentelijk monument

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 16:55 uur | update: 17:03 uur

UTRECHT - De Utrechtse Neudeflat behoort tot de gebouwen die zijn aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.



Het college wil een representatieve selectie van naoorlogse bouwkunst(1940-1970) zichtbaar houden als onderdeel van de stadshistorie. De volledige lijst vindt u hier.



HISTORIE

De 62 meter hoge Neudeflat is in 1961 ontworpen door architect Hugh Maaskant. Het gebouw, dat de afgelopen maand is verbouwd tot woontoren, diende als een economische impuls voor de verwaarloosde binnenstad.



Maaskant ontwierp een slanke toren rondom een vliegervormig betonskelet. Dankzij de revolutionaire bouwmethode van de glijbekisting, verrees de flat met ťťn verdieping per dag. De gevels werden als een scherm aan de betonnen kern opgehangen en er werd voor het eerst dubbelglas toegepast.



RIETVELD

Op de monumentenlijst staan verder onder meer Hotel Smits aan de Lange Viestraat/Vredenburg, de woonflat aan de Stadionlaan, de apotheek OPG en de C&A aan de Roelantdreef in Overvecht, verschillende Rietveldhuizen, de studentenflats in Tuindorp, het gebouw van de Concordia verzekeringsmaatschappij aan de Oudenoord, Transitorium I op de Uithof, de brug over het Merwedekanaal in Oog in Al en een aantal appartementencomplexen in de wijk Halve Maan.



BEREKUIL

Het verkeersplein De Berekuil, de Demkabrug en een aantal herdenkingsmonumenten met betrekking op de Tweede Wereldoorlog zijn eveens aangewezen als beschermd monument.



Reacties van lezers Zeer terecht dat dit gebouw tot monument is verklaard. Het is misschien een lelijk grijs betonnen ding, maar het gebouw is met zijn robuuste uitstraling en materiaalgebruik een product van de naoorlogse opbouwperiode. Bijzonder is dat het gebouw goed past in de stedenbouwkundige structuur ter plaatse met verticale lijnen. Op een heel klein grondoppervlak is heel veel gebruiksruimte gecreŽerd, en daar kan Utrecht nog wat hebben, bv. als openbare ruimte. reinier snijder uit Utrecht | 18-01-2017 15:12 uur Als ze zo graag de historie willen bewaren, zet dat lelijke ding dan in het Openluchtmuseum. Renť uit Bilthoven | 18-01-2017 10:44 uur Op zich wel aardig, dat dit gebeurt, maar was het gebouw lang geleden in een "wedstrijd" bij RTV Utrecht niet het lelijkste gebouw van Utrecht? Peter uit Utrecht | 17-01-2017 23:24 uur Heel goed dat dit gebeurd. De Neudeflat was natuurlijk een vreemde immigrant in de stad, maar is inmiddels volledig geÔntegreerd. En je mag er nog steeds tegenaan kankeren. Zoals je over alles mag kankeren. Een teken dus dat je er helemaal bijhoort. Als dat niet meer gebeurt, dan zijn onze wegen definitief gescheiden. Massegast uit Utrecht | 17-01-2017 19:18 uur Voormalig wethouder Mik had het gruwel bijna afgebroken, jammer dat het niet is doorgegaan. Citaat cobouw.nl van 9 mei 2000: "Utrecht - Als het aan de Utrechters ligt wordt de Neudeflat, in het hartje van de binnenstad, vandaag nog gesloopt. Eigenaar Wildschut wil er zelfs wel aan meewerken als hij maar schadeloos wordt gesteld. Dus wordt het ene plan na het andere bedacht om iets te doen met het 63 meter hoge ontwerp van architect Maaskant (1907-1977)." Nico uit Loenen | 17-01-2017 18:36 uur

