Kabinet: ruimingen bij vogelgriep moeten diervriendelijker

dinsdag 17 januari 2017, 14:56 uur | update: 17:47 uur

RHENEN/DEN DOLDER - Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat onderzoeken of de ruiming van pluimvee met vogelgriep diervriendelijker kan. Dat schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.



Onlangs werden op een besmette boederij in Kamperveen vleeseenden opgedreven en gevangen om te kunnen worden vergast. De staatssecretaris gaat nu op zoek naar een alternatieve methode.



Sinds half december is het virus geconstateerd bij zes bedrijven. Ook bij een hobbyboer in Rhenen en een zorgboerderij in Den Dolder stak de griep de kop op.







