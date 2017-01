Campagne om borstkanker te leren herkennen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 17:16 uur | update: 18:12 uur

Foto: ANP

BILTHOVEN - Het Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven is de campagne 'Ken uw Borsten' gestart om aandacht te vragen voor borstkanker. Het ziekenhuis wil met de campagne dat vrouwen borstkanker leren herkennen.



Een op de acht vrouwen in Nederland krijgt te maken met borstkanker. Dat aantal moet volgens het ziekenhuis omlaag. "We willen benadrukken dat je je borsten leert kennen zoals ze gewoon zijn. Dan ben je in staat om veranderingen op te merken", vertelt Marjolein de Jong van het ziekenhuis.



Het Alexander Monro ziekenhuis is gespecialiseerd in borstkanker.



Reacties van lezers 1 op de 8 vrouwen, das echt bizar veel! Goed bezig om hier meer aandacht voor te vragen. Tevens een relevant artikel van de bbc: http://www.bbc.com/news/health-38609625 vonkentrekker uit Amersfoort | 17-01-2017 22:40 uur

