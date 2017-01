Meer onderzoek naar doodsoorzaak arrestant

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 18:37 uur | update: woensdag 18 januari 2017, 17:05 uur

De familie van Bertus wil een stille tocht voor hem organiseren. Foto: Familiefoto

HOUTEN - Uit de autopsie op het lichaam van Bertus de Man is geen doodsoorzaak te herleiden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De komende dagen wordt meer onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de 30-jarige Nijkerker.



Bertus de Man overleed maandag na een arrestatie in Amersfoort. Hij verzette zich volgens de politie bij zijn aanhouding, werd in de gevangenis in Houten onwel en overleed later in het ziekenhuis.



BROER

Volgens getuigen die de arrestatie op video vastlegden maakte hij een verwarde indruk. De familie is het daar niet mee eens. "Zij denken dat de politie hem te hardhandig heeft aangepakt", zegt verslaggever Kees Hoogendijk die met de broer van Bertus sprak.



Verschillende getuigen geven aan dat Bertus op het moment dat hij werd afgevoerd nog in leven was. Ze hebben hem zien tegenwerken en horen schreeuwen. De broer van Bertus denkt daar anders over.



"Hij is door de politie gewurgd tijdens zijn arrestatie, gewoon als een beest afgemaakt." Hij beschrijft Bertus als een 'kerngezonde man' die bang was voor de politie. "Hij was gewoon in paniek en niet in de war."



LICHAAM

Het lichaam is inmiddels vrijgegeven aan de familie, maar het onderzoek naar het stoffelijk overschot neemt langer in beslag. Er wordt nu gekeken naar de aanwezigheid van giftige stoffen in het lichaam die mogelijk tot de dood hebben geleid.



De familie van Bertus heeft een advocaat in de arm genomen en wil op korte termijn een stille tocht organiseren.



