Verdacht duo Overvecht blijft langer vast

Bij de schietpartij aan de Faustdreef kwam Hakim Changachi om het leven. Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - De twee mannen die zich dit weekend verdacht gedroegen in de Utrechtse wijk Overvecht en later werden gearresteerd in Huizen, zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie onderzoekt of ze iets te maken hebben met de liquidatie in Overvecht van vorige week.



De verdachten werden zaterdagochtend opgemerkt door de politie. Ze hadden zware wapens bij zich. Na een controle gingen de twee ervandoor. Uiteindelijk pakte de politie het duo op in Huizen. Het gaat om een 25-jarige man uit Amsterdam en een 24-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats.



Het OM benadrukt overigens dat de verdachte situatie van afgelopen weekend en de liquidatie op de Faustdreef van vorige week op dit moment nog als twee losstaande zaken worden gezien.



VERGISMOORD

Maandag werd bekend dat bij de liquidatie vorige week de verkeerde man werd doodgeschoten. Het tweetal dat dit weekend in Huizen werd opgepakt, wordt door meerdere bronnen in verband gebracht met die vergismoord. Een van de scenario's is dat zij daar waren om alsnog de klus te klaren.



Bij de schietpartij aan de Faustdreef kwam in de nacht van 11 op 12 januari de 31-jarige Hakim Changachi om het leven. De Utrechter werd meerdere malen van dichtbij beschoten. De man die eigenlijk het doelwit was is ondergedoken.



