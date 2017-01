Vermiste Ikram (13) uit Driebergen is terecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 20:37 uur | update: woensdag 18 januari 2017, 10:54 uur

De politie zocht met man en macht naar het meisje. Foto: RTV Utrecht/Politie

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De 13-jarige Ikram Ammari uit Driebergen is levend gevonden. Dat meldt de politie aan RTV Utrecht. Het meisje is in goede gezondheid aangetroffen. De politie praat met haar over wat er precies is gebeurd.



Ikram werd maandagmiddag voor het laatst gezien in Zeist. Na een Burgernet-melding werd haar fiets en een tas teruggevonden. Dinsdagochtend zette de politie een grote zoekactie op touw in een bos tussen de A12 en het station. Agenten kregen daarbij hulp van de ME, mariniers, de Forensische Opsporing, honden en paarden.



De politie hield de hele dag rekening met alle mogelijke scenario's. Agenten spraken onder meer met de school van het meisje. Zij praatten met leraren, klasgenoten en de directeur.



Dinsdagmiddag kwamen ook familieleden van Ikram naar de plek waar de politie op dat moment aan het zoeken was. Aan het eind van de middag werd de zoekactie op locatie gestaakt. Ondanks dat meldde de politie dat het onderzoek naar de vermissing onverminderd door zou gaan.



Reacties van lezers Ik ben voor paar goede klappen voor de billen, want tot op heden wil ze niet zeggen waar ze is geweest!! En wat die kosten betreft, laat die familie ook maar een gedeelte vergoeden, gaat Ikram maar een krantenwijkje lopen, kan ze gelijk uit de rottigheid blijven en is goed voor haar!! muis1992 uit Utrecht | 18-01-2017 12:36 uur je begint al verkeerd rob uit baarn. een moord vergelijken met een vermissing kan niet. hans s. heeft gelijk. twee uit | 18-01-2017 11:55 uur Ik sluit me aan bij Hans S. en Marco Borssen. Het gebeurt te vaak dat ďverdwenenĒ tieners doodleuk weer opduiken. Iedereen blij, maar een ouderwets pak billenkoek is op zín plaats. En de kosten van de opsporingsactie op de tiener verhalen. Te betalen in de vorm van een taakstraf. Pebbles uit Utrecht | 18-01-2017 10:15 uur Hans; vind je het wel terecht dat er een rechercheteam van 30 man op een moordzaak gezet wordt? Volgens mij is het voorkomen van criminaliteit altijd nog beter dan dat onze veiligheidstroepen achteraf boeven proberen te vangen. Overigens zie je veel werk van de politie niet en komen verdwijningen van kinderen vaak in het nieuws; dit is nieuws wat het gewoon goed doet. Overigens verdwijnen er jaarlijks ook 10tallen kinderen (naar het buitenland) die nooit het nieuws halen. In dit specifieke geval was er zeer waarschijnlijk genoeg reden om een dergelijke actie op touw te zetten. Kijk er voor uit dat je maatschappelijke beeld niet te veel geÔnfecteerd wordt door eenzijdige journalistiek. Rob uit Baarn | 18-01-2017 09:18 uur Mooi dat het meisje weer terecht is. Nu de oorzaak van haar verdwijning onderzoeken en laat men ook eens kijken of de kosten van zoeken kunnen worden verhaald en op wie ? Het is mij opgevallen dat voor alle verdwijningen groot alarm wordt geslagen en ik denk terecht. Edoch , het is mij ook op gevallen dat de meeste verdwijningen voor 95% worden opgelost door het naar huis komen van de verdwenen personen. En voordat er weer veel mensen met allerlei kromme op en aanmerkingen komen ,het volgende: Ik ben geen harde onpersoonlijke man, ik heb kinderen en kleinkinderen en de laatste groep kan ook wat overkomen, maar op het moment dat zoveel mensen op zoek zijn naar een verdwenen persoon, kunnen zij geen hulp verlenen aan andere mensen welke dan echt in gevaar zijn. Het betreft hier altijd een geval van keuzes maken. Wellicht kunnen de scholen hieraan in het vak "Maatschappijleer" wat extra aandacht geven. Met een vriendelijke groet van hans. Hans S. uit IJsselstein | 18-01-2017 00:40 uur En nu een flink pak voor de billen! Wel fijn dat ze veilig is.... marco borssen uit Driebergen | 17-01-2017 23:14 uur Goed om te horen. Echt capeau voor de hulpdiensten en dergelijke die naar haar gezocht hebben. halloooNL uit Utrecht | 17-01-2017 21:02 uur

