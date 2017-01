Werkstraf voor seks met minderjarige prostituee De Bilt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 21:10 uur | update: 21:32 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

DE BILT/ZWOLLE - Een 41-jarige man krijgt een werkstraf, omdat hij seks heeft gehad met een minderjarige prostituee in De Bilt. De Zwollenaar dacht dat het meisje meerderjarig was, maar de rechtbank nam geen genoegen met die verklaring. De rechter vond dat hij had moeten controleren hoe oud de prostituee was.



De rechtbank veroordeelt de man bovendien tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 179 voorwaardelijk, en met een proeftijd van 3 jaar.



De straf valt lager uit dan justitie had geŽist, stelt de rechter. "De rechtbank vindt de door de officier van justitie geŽiste onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden een te zware straf. De man reageerde op een advertentie op een legale website, en uit het strafdossier kan niet worden afgeleid dat hij bewust op zoek was naar een seksafspraak met een minderjarige."



Twee weken geleden werden ook al twee mannen veroordeeld in deze zaak. Zij kregen net als de 41-jarige Zwollenaar een werkstraf.



