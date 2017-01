Auto in Mijdrechtse greppel, agenten bevrijden bestuurster

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 21:40 uur | update: 21:47 uur

De auto belandde in een droge sloot. Foto: PetersHotnews

MIJDRECHT - Op de A.C. Verhoefweg in Mijdrecht is dinsdagavond een auto in een greppel beland. Even voor 20.30 uur raakte de wagen van de weg en kwam op de kop in de sloot terecht.



Omdat de bestuurster niet zelfstandig uit het voertuig kon komen, tikten gealarmeerde agenten het achterruitje in en hielpen de vrouw uit de auto. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat.



De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht