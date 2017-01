Link tussen schietpartij Noordeloos en autobrand Groenekan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 21:31 uur | update: 22:28 uur

De Audi A5 brandde uit bij de sportvelden van hockeyclub Voordaan. Foto: Jan-Gerrit van Wijhe

GROENEKAN - De auto die eind vorig jaar in brand vloog bij hockeyclub Voordaan in Groenekan, is vermoedelijk gebruikt door de daders van een schietpartij in het Zuid-Hollandse Noordeloos. Daarbij raakten twee mannen uit Rotterdam gewond.



De twee werden op 10 december neergeschoten. De mannen zouden vervolgens in een donkere auto naar een afgelegen plek in Noordeloos zijn vervoerd, meldt het tv-programma Opsporing Verzocht.



Een uur nadat de mannen werden gevonden door een passant, kreeg de brandweer een melding van een autobrand in Groenekan. Bij de sportvelden van hockeyclub Voordaan bleek een Audi A5 in brand te staan. Onderzoek wees uit dat het voertuig al sinds begin vorig jaar als gestolen stond geregistreerd.



De politie denkt dat de twee Rotterdammers betrokken waren bij een uit de hand gelopen ruzie en hoopt dat er getuigen zijn die iets meer kunnen vertellen over de schietpartij en de autobrand in Groenekan.



