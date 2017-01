School Ikram opgelucht: "We hielden rekening met ergste scenario"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 22:00 uur | update: woensdag 18 januari 2017, 07:35 uur

Foto: RTV Utrecht

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Het Schoonoord in Zeist is opgetogen dat de 13-jarige Ikram uit Driebergen levend is teruggevonden. Dat zegt Jonne Gaemers van de school tegen RTV Utrecht. "We zijn ontzettend blij en opgelucht dat ze gevonden is, je houdt toch met alle scenario's rekening, ook het ergste scenario."



Dinsdagavond werd bekend dat het meisje in goede gezondheid is aangetroffen. "Ik kreeg een berichtje van de directeur van de school die in heel nauw contact met de politie stond. Hij vertelde me het goede nieuws."



Het meisje is een volle dag weggeweest. "Alle inspanningen zijn er in die tijd op gericht geweest om Ikram terug te vinden. Nu ligt het verder in handen van de politie om uit te zoeken wat er precies gebeurd is: is ze zelf weggegaan, of is het onder dwang gebeurd? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden", aldus Gaemers.



De school zal woensdagochtend met de leerlingen stilstaan bij de gebeurtenissen.



