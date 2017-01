Auto ramt truck met trailer in Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 06:06 uur | update: 06:10 uur

WOERDEN - Een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Woerden heeft gisteravond tot flinke materiŽle schade geleid. Gewonden vielen er niet.



De vrachtwagen reed over een voorrangsweg Blekerijlaan toen een auto vanaf de Zaagmolenlaan ter hoogte van het achterste wiel van de trailer inreed. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend.



De trailer van de vrachtwagen is zodanig beschadigd dat deze niet meer verder kon. De brandweer heeft geprobeerd om de trekker van de trailer los te koppelen, maar dat is niet gelukt.



