Actie om piano UMC te behouden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 06:28 uur | update: 17:09 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - PatiŽnten en bezoekers van het UMC Utrecht willen dat de piano in de hal van het ziekenhuis blijft staan. Ze zijn een actie begonnen.



De piano werd er speciaal voor de kerstperiode neergezet om afleiding te bieden. Maar nu moet het ding weg omdat er niet voldoende geld is om de piano voor een langere periode te huren.



"De patiŽnt die aan het spelen is, vergeet even dat hij in het ziekenhuis ligt", zegt Marco Houterman, een van de initiatiefnemers. "Als je in het ziekenhuis je hobby kunt uitoefenen, is dat geweldig."



Volgens stichting Vrienden van het UMC is er zo'n 2000 euro per jaar nodig. Op dit moment zijn er gulle gevers die geld schenken, maar het is bij lange na niet genoeg.



Reacties van lezers Ik heb een piano. Jullie mogen 'm hebben. Zelf voor vervoer zorgen en hij moet ook gestemd worden. Nienke Rooseboom uit Arnhem | 18-01-2017 18:43 uur Emmaus Leidsche Rijn had twee pianos te koop staan laatst, voor een paar honderd euro. Goedkoper dan huren. Misschien nog wel wat opknappen! stefan uit Utrecht | 18-01-2017 14:19 uur ze kunnen toch gewoon een gratis piano halen op marktplaats . waarom moet zoiets altijd zoveel geld kosten ? http://www.marktplaats.nl/a/muziek-en-instrumenten/piano-s/m1123160562-piano-gratis-ophalen.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=14 mulder uit | 18-01-2017 11:11 uur Geweldig initiatief, maar........een gul gebaar van een pianofabrikant om er een te doneren zou natuurlijk het allermooiste zijn. Juut uit Utrecht | 18-01-2017 09:11 uur

