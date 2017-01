Maarssenaar (12) rijdt halve Elfstedentocht voor Duitse vriend

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 06:56 uur | update: 08:21 uur

De alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee Foto: ANP Vincent Jannink

MAARSSEN - De 12-jarige Boris uit Maarssen gaat schaatsen voor het goede doel. Over ruim een week reist samen hij met zijn moeder af naar de bevroren Weissensee in Oostenrijk.



Aan ambitie geen gebrek bij Boris. Hij gaat een halve Elfstedentocht afleggen in Oostenrijk. Zijn moeder heeft hem ingeschreven voor de 100 kilometer, maar zelf denkt het schaatstalent de 125 wel te halen.



Hoe dan ook, een afstand om u tegen te zeggen. Daarom krijgt hij hulp van zijn oud-schaatstrainer Herman Middelkoop. Over een dikke week vertrekt Boris al, maar de†coach is al dik tevreden. "Hij ligt ver voor op het schema. De weersomstandigheden in Oostenrijk zouden invloed kunnen hebben, maar daar heb ik ook wel vertrouwen in."



KINDERHULP

Het geld dat de jonge Maarssenaar ophaalt, gaat naar Pax Kinderhulp. "Kinderen uit het buitenland kunnen een paar weken naar Nederland komen voor een soort vakantie", legt Boris de doelstelling van die organisatie uit.



School mag hij bij wijze van zeer hoge uitzondering een weekje overslaan. "Daar ben ik heel gelukkig mee. Ze weten hoe belangrijk het voor mij is en voor mijn vriendschap met een jongetje uit Duitsland dat met Pax naar ons toe komt."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Halve elfstedentocht hahaha. Of je een stadje tegen komt op de weissensee. Jochie gaat 100 km schaatsen in het buitenland niets meer en niets minder. Yoshua uit Utrecht | 18-01-2017 09:02 uur

Nieuwsoverzicht