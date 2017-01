Zware ochtendspits door winterweer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 07:34 uur | update: 10:28 uur

PROVINCIE UTRECHT - De ochtendspits verloopt hier en daar moeizaam door het winterse weer. Het mist, er zijn sneeuwbuien en op veel plekken is het verraderlijk glad.



De mist beperkt zich vooral tot de westelijke helft van het land. Op lokale wegen is het glad op plekken waar niet is gestrooid.



In de provincie Utrecht is de schade nog te overzien. Wel staat er file op de A12 richting knooppunt Oudenrijn. Daar is een aanrijding geweest met een vrachtwagen. De A12 is korte tijd afgesloten geweest, maar inmiddels is de weg weer vrij.



