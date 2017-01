Zwemvestjesweer in Loosdrecht, ijspret in Doorn

Door de nieuwsredactie geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 08:03 uur | update: 09:09 uur

In Doorn kon deze winter al even geschaatst worden Foto: Fred Geers

PROVINCIE UTRECHT - Schaatsliefhebbers zijn wakker geworden in gespannen verwachting en met maar n vraag op de lippen: kunnen na twee achtereenvolgende nachten flinke vorst, de ijzers al uit het vet?



De ijsclubs in de regio werken er hard aan, maar het viel toch een beetje tegen met de voorspelde vrieskou. Jan Knoops, voorzitter ijsclub Baarn heeft dan ook geen goed nieuws: "Het ijs is iets aangedikt, maar dan praat je over anderhalve centimeter. Dat is niet genoeg, het moet zeker 10 graden gaan vriezen willen we in het weekend kunnen gaan schaatsen."



Jacob van der Meulen, al 48 jaar voorzitter van ijsclub de Loosdrechte Plassen, moet de schaatsters ook teleurstellen: "Het is wat wij noemen zwemvestjesweer. Er is een vliesje ijs gekomen hier en daar, maar absoluut niet genoeg om op de plassen te schaatsen." Op de Loosdrechtse Plassen is het al snel mogelijk om een wat kleiner baantje uit te zetten, maar ook dat ziet er niet in, zegt Van der Meulen: "Daarvoor moet het echt acht centimeter dik zijn."



In Baarn en Loosdrecht is het dus nog niks, maar vanaf de Utrechtse Heuvelrug komt goed nieuws: de schaatsbaan in Doorn gaat het proberen, zegt voorzitter Auke Porte: "We gaan open en blijven open zo lang het ijs het toelaat. Als het eenmaal dooit of net nul graden is, dan houdt het op, maar voor nu ligt het ijs er als een spiegel bij."



VERWACHTINGEN

Snel naar Doorn dus, want de weersverwachtingen voor de komende dagen zien er wat het schaatsen betreft niet goed uit. De dooi zet flink in en overdag worden temperaturen van 7 8 graden boven nul gehaald.

















