Inzameling voor slachtoffers autobranden Houten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 09:29 uur | update: 09:29 uur

Foto: Facebook Mark Vermeulen

HOUTEN - De drie Houtense auto-eigenaren die in de nacht van maandag op dinsdag hun wagen in vlammen op zagen gaan, worden geholpen met een inzamelingsactie.



Houtenaar Mark Vermeulen is de doneeractie gestart zodat de slachtoffers een tweedehands auto kunnen kopen. Inmiddels hebben 21 mensen geld gegeven en staat de teller op 401 euro.



Twee auto's brandden rond 4.00 uur uit op de Dijkhoeve. Eťn voertuig dat ernaast stond raakte beschadigd.



Eťn van de auto's was van een gezin dat geen geld krijgt van de verzekering, schrijft Vermeulen. "Zelf zetten ze zich vaak in voor de medemens met o.a. kledinginzameling voor vluchtelingen. Nu is het tijd om hen te helpen."



"Maar ook een alleenstaande dame waarvan haar auto de enige manier is om zich te verplaatsen. Het derde gezin heeft hun laatste spaarcenten uitgeven aan een leuke tweedehands auto die nu in vlammen is opgegaan."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Nobel idee. Ik zou ook wel willen doneren, maar vind het een verkeerd signaal in de richting van de daders. Misschien beter om een beloning aan te bieden aan diegenen, die komen vertellen wie de daders zijn. Gerard uit Houten | 18-01-2017 11:53 uur

Nieuwsoverzicht