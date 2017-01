Raadselachtige archeologische vondst in Schalkwijk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 09:42 uur | update: 09:52 uur

Foto: Archeologie Houten

SCHALKWIJK/HOUTEN - Archeologen staan voor een raadsel. Aan de Zuwedijk in Schalkwijk is een stuk aardewerk gevonden, maar niemand weet nog waar het vandaan komt en wat het is.



Het aardewerk is oxiderend gebakken, heeft een licht oranjerode kleur en er is ook zand in de klei gebruikt. Het lijkt te gaan om een stuk bodem van een schaal op een pootje. Aan de bovenkant is een raster van groeven te zien in verschillende, soms elkaar kruisende, richtingen. Het raster vertoont nauwelijks of geen sporen van slijtage.



De scherf lag in grond afkomstig van kasteelterrein Schonauwen in Houten. Deze grond bevatte materialen uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uit welke periode het aardewerk komt is dus moeilijk vast te stellen.



Archeologen kennen geen gelijksoortige vondsten en vragen zich af of het om een uniek voorwerp gaat. Ook willen ze weten wat de functie is van de rastergroeven. "Iets voor in de keuken? Puur decoratief? Of was het misschien een spontane creatieve oprisping van de pottenbakker?", vragen de kenners zich af op in een oproep op Facebook.



Reacties van lezers Het kan natuurlijk ook gewoon een stukje modern afval zijn wat hier toevallig terecht gekomen is. Iets uit de bouwmarkt wat achtergelaten is bij werkzaamheden.... Viv uit Soest | 18-01-2017 11:59 uur

