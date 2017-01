Winkeliers Maliekwartier sceptisch over herinrichting

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 09:38 uur | update: 17:38 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Vanavond is er in het Spoorwegmuseum een inventarisatiebijeenkomst over de herinrichting van de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht. De verbindingsweg tussen het centrum en De Uithof is tijdens de spits enorm druk en de gemeente wil daarom meer ruimte voor de fietser.



Ondernemers in de Burgemeester Reigerstraat zijn sceptisch over de plannen. Banketbakker Verspeek vreest zelfs met grote vreze, zegt hij. "We hebben in 1996 de fietsstraat meegemaakt van wethouder Van der Steenhoven. Dat project werd een totale mislukking en de sporen zijn nu nog zichtbaar."



Hoewel winkeliers en omwonenden nog mogen meepraten, denkt Verspeek al te weten welke kant het op gaat: "Meer ruimte voor de fietser, maar minder voor de winkelier. Op de Biltstraat moesten veel winkels sluiten toen eenrichtingsverkeer werd ingevoerd."



De Burgemeester Reigerstraat is een uniek stukje Utrecht, voert een andere ondernemer aan. "Winkeliers investeren in gezelligheid en een cosy sfeer. Het is een organisme en dat moet je niet kapot maken door het helemaal te veranderen." Al zijn er volgens hem wel kleine aanpassingen nodig: "De stoep wat netter, de talud wat smaller zodat de bus niet hoeft te wachten. Verder valt het wel mee."



De bijeenkomst in het Spoorwegmuseum is bedoeld voor bewoners en ondernemers van het Maliekwartier. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk wil weten hoe zij de toekomst van de winkelstraten in het gebied zien.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 4 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Meneer Verspeek bakt het erg bruin. Sinds de Biltstraat eenrichtingsverkeer heeft, zijn er veel winkels gesloten? Nonsens. In het deel dat eenrichtingsverkeer kreeg, zitten/zaten nauwelijks of geen winkels. In het begin van de Biltstraat is het effect zelfs tegenovergesteld. Daar zijn alleen maar winkels bijgekomen! Geachte redactie, druk niet klakkeloos af wat anderen uitkramen. Bert Determeijer Bert Determeijer uit Utrecht | 18-01-2017 14:49 uur Waarvandaan komt het gezegde : van Lotje getikt Gerard uit Utrecht | 18-01-2017 12:25 uur Autohaatster Lot heeft al laten blijken dat zij spreekwoordelijk over lijken gaat om haar zin door te drukken, dus ik vrees voor de toekomst van deze winkeliers. Renť uit Bilthoven | 18-01-2017 10:37 uur Gewoon alles lekker aan mevrouw van Hooydonk over laten, dan komt het allemaal dik in orde. Auto en bus vrij, brede stoepen, nog bredere fietspaden, en in het midden een rollerskatebaan. En jullie ondernemers naar de kamer van koophandel balie uitschrijvingen,wel eerst nummertje trekken. Peter uit Utrecht | 18-01-2017 10:15 uur

Nieuwsoverzicht