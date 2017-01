Beauforthuis wordt startpunt wandel- en fietsroutes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 10:02 uur | update: 15:57 uur

Foto: Atjsje, Wikipedia

ZEIST - Het Beauforthuis in Austerlitz wordt een Toeristisch Overstappunt. Dat is een gemarkeerde plek waar recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit verder te fietsen of te wandelen.



Er komt een zuil met informatie over de locatie, de routes en de omgeving. Volgens het Beauforthuis neemt daardoor ook de bekendheid van het theater toe.



Het overstappunt wordt woensdagmiddag officieel geopend. Er is dan ook een kennismakingsmiddag voor mensen die pas in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn komen wonen.



