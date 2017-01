Ikram maakt het goed, politie wil nog met haar praten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 10:24 uur | update: 15:54 uur

DRIEBERGEN-RIJSENBURG/ZEIST - Het gaat "naar omstandigheden goed" met Ikram, het 13-jarige meisje uit Driebergen dat gisteravond na een zorgwekkende vermissing gevonden werd. De politie wil in een later stadium nog met haar praten over de reden van haar verdwijning.



"Ze moet zich wel realiseren dat we natuurlijk enorm hebben uitgepakt om haar te zoeken", zegt een woordvoerder van de politie. "En dan blijkt ze dus wel gevonden te zijn, maar wellicht had ze wat eerder contact op kunnen nemen."



Maandagmiddag werd Ikram voor het laatst gezien en 's nachts werden haar fiets en tas gevonden. Dinsdagochtend rukte de politie met man en macht uit om haar te zoeken in de bossen tussen Zeist en Driebergen.



Pas om 21.00 uur werd ze gevonden. "We hebben natuurlijk wel met haar gesproken, maar we gaan nog verder met haar in gesprek om nou eens even goed te vragen wat er precies is gebeurd."



De vmbo-scholiere van het Schoonoord in Zeist is inmiddels weer thuis. De politie wil (nog) niet zeggen hoe en waarom ze verdween.



