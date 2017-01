21 inbraken in anderhalve week tijd in Amersfoort, politie komt met extra controles

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 10:28 uur | update: 10:33 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

AMERSFOORT - Woninginbrekers zijn de laatste tijd weer zeer actief in Amersfoort. De afgelopen anderhalve week tijd was het 21 keer raak. De daders sloegen vooral toe in de wijken Vathorst, Hooglanderveen, Leusderkwartier en Zielhorst. De politie kondigt extra surveillances aan.



In Vathorst en Hooglanderveen werden de afgelopen anderhalve week vijf woninginbraken gepleegd. De daders sloegen toe op de Weteringkade, Gaasgracht, Van Zuilenlaan en De Kooi.



In het Leusderkwartier waren woninginbraken op de Govert Flinckstraat, Wezelpad, Voltastraat en Celsiusstraat. In Zielhorst sloegen de daders toe op de L.C. van der Vlugtstraat en Marcel Breuererf.



In veel gevallen vernielden de daders een ruit om binnen te komen.



