Mogelijk WOII-bom gevonden bij Vleutenseweg

Het object is gevonden in de buurt van de Hogeweidebrug Foto: ProRail

UTRECHT - In de buurt van de Vleutenseweg is mogelijk een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De komende weken wordt nader onderzoek gedaan. De gemeente zegt dat er tot die tijd geen gevaar is voor omwonenden.



De vondst werd gedaan door ProRail bij bodemonderzoek voor werk aan de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Utrecht Leidsche Rijn. Het object ligt op zes meter diepte vlakbij het talud van de Vleutenseweg, ter hoogte van de oprit naar de Hogeweidebrug bij Douwe Egberts. Dat gebied is in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd.



De komende weken gaan gespecialiseerde explosievenonderzoekers de zaak nader bekijken. Er wordt een damwand geplaatst die deels in de rijbaan van de busbaan komt te liggen. Voor het busverkeer blijft gedurende het onderzoek een rijbaan beschikbaar.



Omwonenden worden via een wijkbericht op de hoogte gehouden. De gemeente verwacht rond 10 februari meer duidelijkheid over het gevonden object.



Reacties van lezers Wat een paniek om een eventuele bom, er wordt nog steeds gesproken over een object. Zou het een bom zijn dan ligt hij daar al meer dan 70 jaar. Bovendien ligt het op 6 meter diepte. Het lijkt me sterk dat een bom zo diep het zandbed van de weg in gaat. Ik denk eerder dat het een overblijfsel is van de fabriekspoorlijn van zink pletterij hamburger die er voor de jaren 30 zat. In de jaren 30 is ook de verkeersbrug over het kanaal en dus ook pas de weg naar boven aangelegd. En daar zal wel iets onder zijn blijven liggen. Wout uit Utrecht | 18-01-2017 17:39 uur @ JD Je vergeet de spoorlijn hans uit | 18-01-2017 17:21 uur @muis1992 Het probleem hier is dat de media sneller zijn dan een brief aan de omwonenden. RTV Utrecht kan het snel naar buiten brengen, maar de gemeente en de postbode hebben daar iets langer voor nodig, tenzij er natuurlijk geŽvacueerd moet worden zoals in dec. in Keulen. hans uit | 18-01-2017 17:19 uur Hier liggen er wel nog meer ik heb hier nl gewoond in de oorlog in de Fregatstraat. aan die kant van de spoordijk ligt er ook nog wel een. W.v.d.Heuvel uit Utrecht | 18-01-2017 12:54 uur Ik woon er bijna naast, wanneer worden wij op de hoogte gesteld dan?? En 10 februari weten ze pas wat het is??? Lekker vlot!!! Waarom moeten de bewoners dit eerst weer in de RTV lezen??? Achterlijk gedoe weer!! muis1992 uit Utrecht | 18-01-2017 12:27 uur Dat is nog eens een knap staaltje werk van de gemeente. Ze weten niet wat het is maar er is geen gevaar. Lekker met de bus en auto er langs en een beetje bom raakt ook het fietspad aan de overkant wel. Slaap zacht. JD uit Utrecht | 18-01-2017 11:26 uur

