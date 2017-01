Gemeenten willen vluchtelingen sneller laten integreren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 12:02 uur | update: 12:03 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Zestien gemeenten in de provincie Utrecht werken samen aan een betere aanpak van de integratie van vluchtelingen. Ze willen dat vluchtelingen sneller beginnen aan een opleiding en contacten leggen.



De gemeenten geven daarmee gehoor aan pleidooien in deze richting van specialisten van de WRR en de SER. Ze gaan nauwer samenwerken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.



Begin dit jaar start een aantal gemeenten met een proef waarin al in de asielzoekerscentra gesprekken worden gevoerd over werk, inkomen en opleiding. Mensen die mogen blijven, kunnen vervolgens aan een inburgeringstraject beginnen op basis van hun talenten en ambities. Het is de bedoeling dat eind 2017 alle 16 gemeenten op deze manier werken.



HUIZEN

De gemeenten willen zich ook met de woningcorporaties en andere marktpartijen inspannen voor extra sociale huurwoningen. Die zijn behalve voor statushouders ook voor andere woningzoekenden bedoeld. Bij de toewijzing wordt gelet op een evenwichtige menging.



De afpraken zijn ondertekend door de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers niets geleerd van het verleden? het is bekend dat de integratie totaal mislukt is. er zijn mensen bij die hier al verschillende jaren wonen en nog de taal niet meester zijn. en waarom kan er voor de nederlanders geen opleiding geregeld worden omtrent talenten en ambities? ze waren trouwens toch al hoog opgeleid die vluchtelingen? ze zouden toch ook zo snel mogelijk terug gaan? allemaal onzin dus. twee uit | 18-01-2017 13:23 uur natuurlijk, nog meer gemeenschapsgeld erheen, en de ouderen in de verzorgingshuizen laten stikken, en degenen die na 30 dienstjaren ontslagen worden en ww ontvangen of in de bijstand moeten worden aan alle kanten tegengewerkt, en daar is geen geld voor omscholing voor, en ik als werkende maar nog meer blijven betalen aan de bodemloze geldpot vd vluchtelingen, ik ben geen pvv aanhanger en geen racist wel hardwerkend voor mn centen, maar er is een grens hoor, wanneer komt er een opstand tegen deze geldstroom Danny uit De Bilt | 18-01-2017 12:16 uur

Nieuwsoverzicht