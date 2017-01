Jazzdiva Rita Reys geëerd met eigen brug naar de Chet Bakerstraat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 11:45 uur | update: 11:45 uur

Foto: Google Maps en ANP

AMSTERDAM/TIENHOVEN - Een brug in Amsterdam is vernoemd naar de beroemde jazzzangeres Rita Reys uit Tienhoven.



Sinds afgelopen zomer is de hoofdstad bezig om ruim 1300 bruggen te voorzien van namen van bekende overleden personen. Inwoners mogen daarvoor voorstellen indienen. De Rita Reysbrug (nummer 1866) ligt op de Huizingalaan in Nieuw-West en leidt - heel toepasselijk - naar de Chet Bakerstraat en de Duke Ellingtonstraat.



CRITERIUM

Reys overleed in 2013. Vanwege haar staat van dienst wordt afgeweken van het criterium dat personen pas vijf jaar na het overlijden worden vernoemd.



Ook filosoof Karl Popper, zeiler Conny van Rietschoten, architect Frans van Gool, Henny de Swaan (vrouwenbeweging), Piet Bakker (schrijver van Ciske de Rat), Jan Brouwer ('het groene geweten van Osdorp'), Bessie Smith (blueszangeres) en Pia Beck (jazzpianiste) krijgen een brug in Nieuw-West. Daarnaast hebben bloeddonoren een eigen brug gekregen: de Bloeddonorbrug.



SONNEVELD

Eerder werden al bruggen vernoemd naar mensen als Joes Kloppenburg (slachtoffer zinloos geweld), bierbrouwer Freddy Heineken, de Utrechtse cabaretier Wim Sonneveld, Leger des Heils-soldate Majoor Bosshardt, ook uit Utrecht, klavecinist Gustav Leonhardt en Sobibor-overlevende Jules Schelvis.



