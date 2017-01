Emma Engbers tweede bij natuurijsmarathon Noordlaren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 11:46 uur | update: 12:37 uur

UTRECHT/EEMDIJK - Emma Engbers uit Utrecht is tweede geworden bij de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen in het Groningse Noordlaren.



In de eindsprint was winnares Lisa van der Geest uit het Zuid-Hollandse Warmond te sterk voor haar. Topfavoriete Irene Schouten eindigde door een fout in de laatste bocht als derde.



Bij de mannen won Simon Schouten uit het Noord-Hollandse Andijk. Robert Post werd tweede en Sjoerd den Hertog derde.



SCHAATSEN IN UTRECHT

In Noordlaren kan door de vrieskou al goed geschaatst worden, in onze regio alleen in Doorn. De ijsmeesters in Baarn en Loosdrecht moesten eerder woensdag schaatsliefhebbers teleurstellen. Ook de komende dagen lijkt het niet te gaan lukken: de temperaturen gaan omhoog.



