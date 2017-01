"100 miljoen extra is niet genoeg voor goede zorg"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 13:33 uur | update: 17:57 uur

AMERSFOORT - Het extra geld dat staatssecretaris Martin van Rijn beschikbaar stelt voor verpleeghuizen is niet genoeg om de problemen in de zorg op te lossen. Dat zegt Akke Holstein, wier moeder in de Lichtenberg in Amersfoort zit.



"Die 100 miljoen extra is een heel mooie aanzet, maar niet genoeg. Als Beweging 3.0 (waar De Lichtenberg onder valt) goede zorg wil bieden zou je de familie en bewoners daar ook bij moeten betrekken. Beweging 3.0 is erg geneigd om het allemaal over de hoofden heen te bespreken. Waar ze precies mee bezig zijn, weten we niet".



Staatssecretaris van Rijn bezoekt woensdag en donderdag 10 verpleeghuizen die onder verscherpt toezicht staan. Daar zit ook De Lichtenberg in Amersfoort bij waar hij aan het eind van de middag met medewerkers zal spreken.



FOUTEN IN DE MEDICATIE

Akke Holsteijn is al jaren kritisch op de zorg die in De Lichtenberg geboden wordt. "Vanaf het moment dat mijn moeder in het woonzorgcentrum kwam wonen, werden er fouten gemaakt in de verzorging en toediening van de medicatie. Dat probeerde ik natuurlijk aan te kaarten, maar de fouten bleven terugkomen. Ik heb met iedereen gesproken, maar het is lastig afspraken maken. Er kwamen iedere keer weer nieuwe managers. Op een gegeven moment voel je je dan gewoon alleen staan."



Holsteijn zou willen dat er beter gecommuniceerd wordt met bewoners en familie. "Ken ons in je plannen, laat ons meedenken, luister naar ons. Samen staan we sterker en kunnen we er voor zorgen dat de situatie in de Lichtenberg op korte termijn verbetert."



