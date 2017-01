Vermiste Ron Ruitenburg terecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 13:00 uur | update: 13:02 uur

UTRECHT - De vermiste Ron Ruitenburg is terecht. De man, die officeel Jacob heet, maakt het naar omstandigheden goed. Meer wil de politie er niet over kwijt.



De 55-jarige man was sinds maandag zoek. Hij was voor het laatst gezien in het centrum van Utrecht.



De politie maakte zich zorgen over Ruitenburg en verspreidde daarom een oproep met foto's.



