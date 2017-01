Vrijdag stille tocht voor Bertus de Man

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 13:33 uur | update: 17:03 uur

Foto: Familiefoto

AMERSFOORT - Vrijdag wordt een stille tocht gehouden voor de man uit Nijkerk die eerder deze week kwam te overlijden, kort na een arrestatie in Amersfoort. De tocht begint om 18.00 uur bij het politiebureau en gaat in de richting van de Langestraat.



De 30-jarige Bertus de Man werd zondagavond gearresteerd op de Langestraat, nadat hij de aandacht van agenten had getrokken met zijn rijgedrag. Volgens de poltiie werd hij onwel nadat hij was overgebracht naar het cellencomplex in Houten en overleed hij korte tijd later in het ziekenhuis.



Nabestaanden van De Man trekken deze lezing in twijfel; zij zeggen dat hij door de politie is gewurgd bij zijn arrestatie. Het OM is bezig met nader onderzoek naar de doodsoorzaak.



