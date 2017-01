Man opgepakt na mishandeling Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 14:01 uur | update: 14:10 uur

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein is woensdagochtend een man aangehouden voor mishandeling. De 23-jarige verdachte zou iemand op de Nedereindseweg hebben aangevallen.



Het slachtoffer raakte gewond, de dader vluchtte weg. De politie zette Burgernet in en wist de man even later alsnog aan te houden.



Wat de reden was van de mishandeling is niet bekend.



