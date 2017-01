Schaatsers door ijs gezakt in Leersum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 14:23 uur | update: 16:30 uur

LEERSUM - Het natuurijs in de provincie Utrecht is op veel plaatsen te dun. Op het Leersumse Veld is woensdag wel geschaatst, maar verschillende mensen zijn door het ijs gezakt, zegt natuurijsexpert Fred Geers.



Volgens hem was het ijs te dun om meerdere mensen te dragen en heeft het minder hard gevroren dan verwacht. Ook meteen bij het betreden van het ijs gingen sommige mensen er aldoorheen. Enkele schaatsers gingen er al snel vandoor omdat ze het te gevaarlijk vonden. Anderen bleven nog om een aantal rondjes te maken.



LAGE VUURSCHE

Op het Pluismeer in Lage Vuursche, waar vaak ook al snel kan worden geschaatst, konden vandaag de ijzers nog niet worden ondergebonden. Het ijs was daar ruim twee centimeter dik.



EEMNES

In Eemnes schaatsten enkele kinderen op een plasje aan de Kortemaatskade in de Noordpolder. Het was prachtig ijs, maar te dun voor volwassenen.



MOLENPOLDER

In de Molenpolder lag prachtig ijs, maar er waren geen schaatsers. Wel probeerden enkele jonge meisjes bij het ijs uit met behulp van een touw. "Alleen ondiep water leent zich voor dit soort experimenten, maar het is niet aan te raden. Het ijs is nog echt te dun: niet meer dan 3 centimeter", aldus Geers.



Hij raadt voorlopig aan aan om alleen te schaatsen op het ijsbaantje in Doorn. Die was woensdag tot 16.00 uur open.



Reacties van lezers dat zijn dan volwassen mensen,en nemen hun kinderen ook nog mee . je word toch niet voor jan met de korte achternaam gewaarschuwd dat het te gevaarlijk is . domme koeien. twee uit | 18-01-2017 18:09 uur Ik kan me voorstellen dat schaatsen erg leuk is, maar daar ga je je leven toch niet voor in de waagschaal stellen? Hans uit Maarssenbroek | 18-01-2017 16:37 uur Lekker dan, meteen het ijs kapot. Wacht gewoon ff 2 nachtjes. Sjoerd uit Utrecht | 18-01-2017 16:29 uur

