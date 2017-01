Tram Uithoflijn gepresenteerd tijdens open middag

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 15:03 uur | update: 17:30 uur

Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 4) Transport Uithoflijn. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 4) Transport Uithoflijn. Foto: Twitter @Uithoflijn (Foto 3 van 4) Foto: Twitter @Uithoflijn (Foto 4 van 4) ‹ ›

NIEUWEGEIN - De nieuwe tram voor de Uithoflijn is woensdag gepresenteerd bij de remise in Nieuwegein. Bezoekers konden onder meer een virtuele rit maken in een simulator.



De tram is in het Spaanse Zaragoza geproduceerd en in december met een dieplader over de weg naar Nederland gebracht.



De reis van 2200 kilometer duurde meer dan een week. Het bijzondere transport was te zwaar voor de tolwegen en ging daarom door tal van pittoreske dorpjes.



Het is de bedoeling dat de tram medio 2018 gaat rijden tussen Utrecht Centraal en De Uithof. Volgens de provincie is het de langste stadstram van Europa. In totaal zijn 27 trams besteld voor de Uithoflijn. In het voorjaar zijn er verschillende testritten.



U-OV gaat het tramvervoer tussen Utrecht Centraal en De Uithof verzorgen. Daarom worden vůůr medio 2018 zeventig trambestuurders opgeleid. Het opleidingstraject duurt twaalf weken.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Nu nog een lus van de Uithof naar halte Westraven via station Lunetten, dan heeft men tenminste een goed alternatief als er een probleem is tussen Utrecht Centraal en Westraven op de bestaande lijn. En als er problemen zijn bij de NS tussen Centraal en Lunetten. hans uit Culemborg | 18-01-2017 17:11 uur

Nieuwsoverzicht