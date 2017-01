Woerdense dierenhandelaar veroordeeld in hoger beroep

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 14:49 uur | update: 15:13 uur

De verdachte tijdens een eerdere rechtszitting.

WOERDEN - Dierenhandelaar Willem P. uit Woerden is in hoger beroep veroordeeld voor illegale handel in vooral uitheemse diersoorten. Daarnaast nam hij deel aan een criminele organisatie. Twee andere verdachten werden voor dezelfde vergrijpen veroordeeld.



Voor alle vergrijpen kreeg de Woerdenaar een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast mag hij zijn beroep als dierenhandelaar niet meer uitvoeren als hij opnieuw de fout in gaat. Het is bijna dezelfde straf die hij eerder kreeg.



CRIMINELE ORGANISATIE

P. was volgens het Hof de spin in het web binnen een organisatie die de strafbare feiten mogelijk maakte. De illegale handel betrof vooral katachtigen en vogels.



De dieren gingen naar afnemers in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij kreeg hij hulp van iemand die in Dubai woonde. De vogels werden in het wild gevangen en via Turkije en Bulgarije naar Europa vervoerd.



De twee andere verdachten kregen respectievelijk vier maanden en een maand gevangenisstraf en een taakstraf van 180 uur.



