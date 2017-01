Brandweer rukt uit naar woning in Groenekan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 15:25 uur | update: 16:27 uur

Foto: Google Street View

GROENEKAN - De brandweer is woensdagmiddag iets voor 15.00 uur uitgerukt naar een woning aan de Nieuwe Weteringseweg in Groenekan. Daar bleek een schoorsteen in brand te staan.



Blussers gingen het dak op om het vuur te blussen en de schoorsteen van het huis te controleren. Er was extra voorzichtigheid geboden omdat de woning een rieten dak heeft.



Op het terrein waar de brand was, is ook een landwinkel gevestigd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht