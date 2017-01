Blunderende Porsche-dief laat zijn telefoon liggen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 15:46 uur | update: 15:53 uur

Foto: Politie Woerden

HARMELEN - Een inbreker in Harmelen heeft flink geblunderd. De man stal afgelopen weekend een Porsche 911. De luxe sportwagen stond op de oprit van de woning waar hij net had ingebroken.



De dief was kennelijk zo in de wolken van zijn buit dat hij zijn telefoon vergat. De politie vond het mobieltje in de woning en startte een uitgebreid onderzoek. Dit leidde naar een 20-jarige Mijdrechter.



De man is aangehouden en hoort vandaag bij de rechter-commissaris of hij langer vast blijft zitten.



De Porsche 911 is onbeschadigd teruggevonden via GPS. Na het sporenonderzoek gaat de auto terug naar de eigenaar.



