Amersfoort wil snel opheldering over De Koppel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 16:38 uur | update: 19:33 uur

De onrust tijdens de jaarwisseling in de wijk De Koppel. Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - Bijna de voltallige gemeenteraad van Amersfoort wil snel opheldering over de ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw in de wijk De Koppel. Vanmiddag hebben alle fracties, met uitzondering van de Burgerpartij Amersfoort, gezamenlijk vragen gesteld aan burgemeester Lucas Bolsius.



Raadsleden willen vooral weten wie de relschoppers waren en of de verdachten in beeld zijn. Bijna dertig vragen hebben de fracties op papier gezet. "Wij ontvangen graag op korte termijn een uitgebreide probleemanalyse", staat er boven de vragen.



ARRESTATIES

Tijdens de jaarwisseling ging het helemaal mis in De Koppel. Bijna vijftig mensen werden opgepakt nadat agenten werden bekogeld met onder meer lawinepijlen. Een agent raakte gewond aan zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis.



Ook willen de negen fracties weten of de rellen te voorkomen waren. Tijdens de jaarwisseling een jaar geleden waren er vergelijkbare problemen in de wijk. Er wordt aan het gemeentebestuur gevraagd of er van te voren signalen waren dat het dit jaar opnieuw mis zou gaan.



ONACCEPTABEL

Een dag na de rellen zei burgemeester Lucas Bolsius op Radio M Utrecht al dat het onacceptabel is wat er tijdens de jaarwisseling gebeurd is.



Hij zegt dat paal en perk moet worden gesteld aan het gedrag van een deel van de jonge wijkbewoners. "We beginnen niet op nul met deze groep. We hebben in het verleden vaker vraagstukken gehad in deze wijk en we hebben veel informatie over ze. Nu is het zaak om door te pakken."



Het gemeentebestuur van Amersfoort moet binnen drie weken antwoord geven op de vragen. Verwacht wordt dat in de loop van februari de gemeenteraad bij elkaar komt om met het college van burgemeester en wethouders over de problemen in De Koppel te praten.



Reacties van lezers willen ze zeker weer de dialoog aan gaan . verder gebeurt er toch niets ,maak je geen illusies over aanpakken want dat gaat het niet worden. laat eens een keer zien dat er opgetreden word ,ik weet het dat is een utopie. twee uit | 18-01-2017 18:04 uur

