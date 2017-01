Utrechtse Sint Josephkerk stopt met carnavalsmis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 16:17 uur | update: 16:40 uur

De carnavalsmis in 2015. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In de Utrechtse Sint Josephkerk wordt dit jaar waarschijnlijk voor de laatste keer een carnavalsmis gehouden. Het bisdom heeft de regels over het vieren van feest in de kerk aangescherpt.



De carnavalsmis was een van de weinige momenten in het jaar waarop de kerk nog open was. Al een tijd zijn er geen reguliere diensten meer omdat het gebouw te koop staat. De kerk hoopt dat er nog een hoop mensen naar de carnavalsmis komen.



De mis wordt traditioneel tijdens het carnavalsweekend gehouden. Dit jaar is dat op 26 februari. Het is dit jaar de veertigste keer dat de carnavalsmis wordt gehouden in de kerk.



Reacties van lezers Nog even en het paleis aan de Maliebaan kan ook dicht Gerard uit Utrecht | 18-01-2017 19:15 uur Een kerk hoort minden in de maatschappij te staan , bisdom utrecht maakt de keuze om zich steeds meer buiten zijn eigen gemeenschap te plaatsen . Ik was de andere keer bij een katholieke kerkdienst, waar de gemiddelde leeftijd 45+ was , bij de protestanten kerk is dit 20, maar dat komt denk ik dat die kerk nog midden in de maatschappij staat en zich ook betrokken bij zijn gemeenschap voelt harrie :) uit Utrecht | 18-01-2017 19:03 uur

