Familie van overleden arrestant Bertus wil onderste steen boven

AMERSFOORT - Familie en vrienden van de overleden arrestant Bertus de Man willen opheldering over het optreden van de politie. Volgens hen hebben de agenten grof geweld gebruikt.



De 30-jarige Nijkerker werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden in de Langestraat na een achtervolging. Volgens de politie verzette hij zich hevig. Later die nacht overleed Bertus nadat hij onwel was geworden in het cellencomplex van Houten.



De Nijkerker was een jonge vader. Hij gebruikte volgens zijn familie geen alcohol of drugs en was kerngezond. Bertus woonde op een woonwagenkamp. Volgens zijn familie had de politie het op hem gemunt.



MISMAAKT

Moeder Grietje van der Zouw is ervan overtuigd dat de politie haar zoon heeft gewurgd en geslagen. "Hij is helemaal mismaakt. Zijn eigen kind herkent hem niet meer." Ook is ze ervan overtuigd dat Bertus zich niet heeft verzet. "Hij was als de dood voor de politie. Hij zou zich zo overgeven."



Ook een broer van Bertus weet zeker dat de politie fouten heeft gemaakt bij de arrestatie. Hij en zijn moeder hopen dat getuigen opstaan die kunnen bevestigen dat de agenten grof geweld gebruikten.



"De verwondingen kunnen ook veroorzaakt zijn door de reanimatie", benadrukte Jet Hoogendijk, Hoofdofficier van Justitie in Midden-Nederland, woensdag op RTV Utrecht.



POLITIEVERKLARING

Volgens de politie is de arrestatie van Bertus volgens de regels verlopen. Autopsie heeft geen exacte doodsoorzaak aan het licht gebracht. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar afwijkende bloedwaarden. De uitslag daarvan volgt binnenkort.



Vrijdagavond is er een stille tocht voor Bertus.



