Overval op winkel in Oudewater, dader gevlucht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 18:53 uur | update: 19:48 uur

De politie doet onderzoek bij de winkel. Foto: PetersHotnews.nl (Foto 1 van 3) De dader vluchtte mogelijk richting het centrum. Foto: PetersHotnews.nl (Foto 2 van 3) Agenten op de Leeuweringenstraat. Foto: PetersHotnews.nl (Foto 3 van 3) ‹ ›

OUDEWATER - In Oudewater is vanavond een overval gepleegd op een winkel aan de Leeuweringerstraat. Daarbij is een geldbedrag buitgemaakt, meldt een woordvoerder van de politie.



De overval vond rond 18.05 uur plaats. De verdachte bedreigde het personeel met een steekwapen. De dader is waarschijnlijk daarna te voet richting het centrum gevlucht. Niemand raakte bij de overval gewond.



De politie heeft Burgernet ingezet om de man op te sporen. Het gaat om een blanke man van ongeveer 30 jaar. Hij heeft blauwe ogen, is 1.80m lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg een spijkerbroek en had een blauwe trui, blauwe muts en een blauwe sjaal.



Volgens de politie is het winkelpersoneel flink geschrokken. Agenten doen op dit moment onderzoek naar de overval.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht