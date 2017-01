Crematorium Amersfoort tijdelijk dicht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 11:14 uur | update: 11:57 uur

Het hoofdgebouw van begraafplaats Rusthof, waar ook het crematorium is ondergebracht. Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Crematorium Amersfoort gaat in de maanden maart en april tijdelijk dicht. Het crematorium bij begraafplaats Rusthof in Leusden moet worden gerenoveerd.



Volgens directeur Plaggenborg in het AD, is het na 20.000 verbrandingen nodig om de oven helemaal uit elkaar te halen en opnieuw op te metselen. Tegelijkertijd wordt de aula onder handen genomen, want daar zitten scheuren in de muren en het plafond. De complete renovatie kost 1,3 miljoen euro.



Crematies zullen tijdens de werkzaamheden worden verplaatst naar Bilthoven. In mei moet het gerenoveerde crematorium Amersfoort weer in gebruik worden genomen.







