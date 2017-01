Nieuwe prostitutiezone Zandpad niet voor 2018 klaar na breuk met investeerder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 11:15 uur | update: 17:47 uur

Zo moet het Nieuwe Zandpad eruit komen te zien. Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht stopt de samenwerking met de ondernemer die het Nieuwe Zandpad zou bouwen. Dat betekent dat het project forse vertraging oploopt.



Exploitant BeJa Accommodaties is niet goed uit een Bibob-onderzoek gekomen. Dat is een onderzoek naar malafide praktijken bij een onderneming.



Volgens de gemeente bestaat er door de samenwerking met BeJa "een ernstige mate van gevaar" dat er strafbare feiten worden gepleegd met de prostitutieplekken.



DOMPER

Burgemeester Jan van Zanen is enorm teleurgesteld. Hij zegt dat het Nieuwe Zandpad niet voor 2018 open gaat. "De uitkomst is een domper voor de sekswerkers en exploitanten die in Utrecht aan het werk willen. Een tegenslag in een fase waarin we dachten binnen een paar maanden de eerste ramen te kunnen openen."



Ook BeJa zelf baalt. Een woordvoerder van het bedrijf zegt onaangenaam verrast te zijn.



Van Zanen benadrukt dat hij niet wil stoppen met het Nieuwe Zandpad. De 162 prostitutieramen komen sowieso en het bestemmingsplan is definitief, schrijft de gemeente in een persbericht.



NON NOBIS

Vastgoedbedrijf Non Nobis is nu de eerste gegadigde om het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen. Dat bedrijf verloor aanvankelijk de strijd van BeJa Accomodaties, maar is nu dus weer in beeld.



OUDE ZANDPAD

Sinds 2013 is in Utrecht nergens meer raamprostitutie. In dat jaar sloot de gemeente alle werkruimtes op de oude locatie aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat omdat er sprake zou zijn van mensenhandel en andere misstanden.



Reacties van lezers Je moet wel erg naïef dit verhaal van Van Zanen te geloven. Het is allemaal zo geplanned. Van uitstel komt afstel. Op het terrein van het NZ staan over een tijdje gewoon wat appartementen. Ga toch wat meer op de neus van Van Zanen letten. Volgens mij is die behoorlijk gegroeid en zal nog wel wat langer worden de komend maanden. Net zo ongeloofwaardig als zijn VVD chef in Den Haag. Richard uit Utrecht | 19-01-2017 16:45 uur Van Zanen die, evenals voorganger Wolfsen niet in het eerste leugentje is gestikt maakt het hier wel erg bont. Absoluut ongeloofwaardig verhaal. Zoveel fronsen en non-verbale communicatie bevestigd dat hij het zelf ook niet gelooft. Als je toch in de derde week van januari met droge ogen durft te beweren dat het zandpad, wat aanvankelijk voor de zomer de eerste 64 plekken gereed zou hebben, nu pas medio volgend voorjaar op z'n vroegst gereed komt betekend dat je A. De eerste keer al gelogen hebt. En B. de gemeente er alles aangelegen is te vertragen en te traineren. De zelfde dag publiceren dat de woonboten voor 1 september echt weg moeten zijn is geen toeval meer. Helaas denkt de gemeente dat burgers en andere partijen achterlijk zijn. Maar het is geen toeval meer dat Bibob op verzoek van gemeente wordt uitgevoerd door het niet al te objectieve bureau Bibob. Daarmee is de gemnente niet alleen partij maar ook belanghebbend opdrachtgever. Nog nooit zo'n aanmatigend, onbehoorlijk en schadelijk wanbeleid gezien. Het ergste is dat betrokken met alles weg komen. B. Ullshit uit Utrecht | 19-01-2017 16:43 uur Waarom ben ik niet verbaasd??? Laten we beginnen met het feit dat de "domper" nog wel los loopt en heel prima past in de vertragingstechniek van de gemeente. Door voor de hoogst biedende partij te kiezen (dubbele van de overigen) werd de kans op misstanden en malversaties beduidend hoger. De nu afgewezen partij bestond bij de KVK als sinds mei 2016. Jaja... Het simpelste en bekendste spreekwoord en oude waarheid was ook hier van toepassing. "Wie het onderste uit de kan wil krijgt de deksel op zijn neus". Nu zal geen enkele gemeenteraadslid, wethouder burgemeester of ambtenaar hier ook maar een seconde minder van slapen of ook maar 1 snee brood minder van eten, want het gaat toch weer over de ruggen van de ruim 300 sekswerkers die onschuldig brodeloos zijn geworden sinds 2013. Als je nou echt een vent bent en ballen hebt open je het oude zandpad tot het nieuwe klaar is in 2018, '19 of '20. Maar ja weten allemaal dat dat ijdele hoop is en niet in de dubbele agenda past van de gemeente en projectontwikkelaars. Om te kotsen.... Ohjahjoh uit Utr. | 19-01-2017 13:35 uur Jammer Jan, het zoveelste smetje op je baas-zijn van deze stad.je begint toch echt de glans te verliezen welke je toegedacht werd na de Tour. En zeker met dit weer is het wel erg koud in een autootje langs het Merwedekanaal om aan je gerief te komen. Dus wel bij de les blijven, ondanks je nieuwe verkering. Peter uit Utrecht | 19-01-2017 12:36 uur Misschien is het handiger om eerst een Bibob te doen en daarna te kiezen. JD uit Utrecht | 19-01-2017 11:50 uur Burgemeester Jan van Zanen is enorm teleurgesteld, ja moet die langer wachten tot die wel eens in Overvecht komt "kijken". Goedemorgen. Placebo uit Utrecht | 19-01-2017 11:40 uur

